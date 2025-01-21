Общество

Останки телебашни на Мамаевом кургане в Волгограде продадут после 2 февраля

Общество 21.01.2025 21:04
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21.01.2025 21:04


Части старой телевышки, которую разбирают на Мамаевом кургане в Волгограде, продадут как лом после 2 февраля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию о торгах, Волгоградский областной радиотелевизионный передающий центр, который выставил останки телебашни на продажу, заявил начальную цену  лота в 1,6 миллиона рублей.

Телебашня, которая прослужила жителям региона 67 лет, в закупочной документации значится, как «лом черных и цветных металлов, образовавшегося в результате выполнения работ по демонтажу антенн и АФУ». Данное имущество находится в федеральной собственности. 


Всего на продажу выставлено 1685,45 кг лома черных металлов, 564 кг лома цветных металлов (алюминия) и 3293,76 кг лома цветных металлов (меди).

В настоящее время идет прием заявлений от потенциальных участников торгов, который будет прекращен утром 3 февраля. 

Торги пройдут в виде аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Шаг аукциона установлен в размере 5% от первоначальной суммы лота.

Напомним, что свою работу телебашня на Мамаевом кургане прекратила 10 сентября 2024 года после ввода в эксплуатацию новой вышки. Демонтаж старой телебашни начался осенью прошлого года. В настоящее разобрано уже больше половины 180-метровой телебашни. 

Фото из архива V102.RU / аукционной документации

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