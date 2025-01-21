Волгоградские аграрии запасают удобрения на весну

Экономика 21.01.2025 09:00 Реклама
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21.01.2025 09:00 Реклама
Подготовка к весенним полевым работам в разгаре: в регионе формируют запасы минеральных удобрений. По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, аграрии накопили уже 35% от плановой потребности на весну, это выше уровня прошлого года. Такие показатели дают возможность хорошего старта и получения достойного урожая в 2025 году. В целом, по данным администрации региона, применение удобрений в текущем году может вырасти.
Задачи по увеличению показателей применения минеральных удобрений поставлены губернатором Андреем Бочаровым. При соблюдении оптимальных технологий их выполнение позволяет сохранять качество почв и наращивать объемы урожая. Поставки стратегического для АПК ресурса в регион и качественные агрономические сервисы развивает крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»).
В прошлом году ее региональная компания, «ФосАгро-Ставрополь», поставила в Волгоградскую область более 90 тысяч тонн удобрений, а за пять лет объемы составили около 450 тыс. тонн.
— Развиваем центр дистрибуции в Михайловке и волгоградский офис, расширяем ассортимент, чтобы аграриям были оперативно доступны вблизи сельхозугодий как можно больше новейших решений, — прокомментировал Андрей Тихонов, директор «ФосАгро-Ставрополь».
Он уточнил, что в условиях Волгоградской области востребованы жидкие и водорастворимые фосфорные удобрения, а также комплексные марки, в том числе с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле. Новинками ассортимента «ФосАгро-Регион» в прошлом году стали цветные удобрения: сельхозпредприятия могут заказать в индивидуальных колерах любую марку удобрений и закрепить за собой выбранный цвет на весь сезон. Это помогает им лучше организовать учет использования продукции и ее применение на полях.
Андрей Тихонов добавил, что помимо удобрений компания также занимается поставками семян отечественной селекции, применение которых на российских полях растет. В прошлом году «ФосАгро-Регион» сосредоточилась на продвижении высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы ведущих селекционно-семеноводческих компаний.
— Раскрыть заложенный селекционерами потенциал помогает наша комплексная услуга: помимо подбора гибридов мы разрабатываем адаптированные к местным условиям системы минерального питания, — конкретизировал Андрей Тихонов.
Рекомендации агрономической службы «ФосАгро-Регион» учитывают данные агрохимического обследования почв. Соответствующий сервис компании включает отбор образцов автоматизированными почвенными пробоотборниками и их анализ в собственной лаборатории AgroG.
В прошлом году рекомендации «ФосАгро-Регион» помогли волгоградским овощеводам получить высокую урожайность томатов и лука – в 2 и 1,5 раза выше среднеобластного показателя.
Фото: «ФосАгро-Регион»
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