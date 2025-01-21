Молодежь попросила у Бочарова речной транспорт и «завод», как в Москве

Представители молодого поколения сегодня, 21 января, на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым озвучили ему ряд инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в числе предложений оказалось развитие речного транспорта и создание в Волгограде пространства по типу московского дизайн-завода.

Также молодежь Волгоградской области просит главу региона создать в каждом районе современные молодежные клубы, разработать сувенирную продукцию для посетителей фестиваля #ТриЧетыре, сформировать центр по развитию туризма.

Отдельный блок вопросов был посвящен созданию единой архитектурной системы набережной Волги.

– Молодые архитекторы предложили разработать мастер-план береговой линии от Тракторозаводского до Красноармейского района Волгограда, развернуть город к Волге, – сообщает администрация Волгоградской области.

– Важно посмотреть глазами молодежи, куда мы должны двигаться дальше, понимать, что мы оставим детям, внукам и правнукам. Мы должны применять самое лучшее, исходя из архитектурных особенностей города, его пространственного развития, заложенного основателями, – в ответ подчеркнул Андрей Бочаров.