Ворошиловский районный суд Волгограда встал на сторону участника СВО, которого подвел юрист в разбирательствах по обжалованию результатов ВВК и получения единовременной денежной выплаты, передает V102.RU. В пользу военнослужащего взыскано 420 тысяч рублей.

Как сообщили в районном суде, в ноябре 2023 года участник специальной военной операции заключил с индивидуальным предпринимателем два договора на оказание юридических услуг. По первому договору мужчина оспаривал результаты военно-врачебной комиссии, а по второму - добивался единовременной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ, и страховой выплаты за травму в зоне СВО. Мужчина заплатил юристу за работу в общей сложности 280 тысяч рублей.

В результате было инициировано обращение в Волгоградский гарнизонный военный суд с административным исковым заявлением в интересах участника СВО об оспаривании действий (бездействий) должностных лиц, связанных с проведением медицинского освидетельствования.

- Однако впоследствии истцу стало известно, что определением суда от 12 апреля 2024 года производство по данному административному делу было прекращено в связи с отказом его представителя от иска, - рассказали в суде.

Недовольный такой работой клиент в сентябре 2024 года направил юристу претензию, в которой уведомил об отказе от договоров и потребовал возврата денег. Однако это обращение было оставлено без ответа.

В итоге Ворошиловский районный суд обязал предпринимателя вернуть 280 тысяч участнику СВО и заплатить ему еще 140 тысяч рублей - штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.