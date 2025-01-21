Мошенник из Башкирии вернул крупную сумму волгоградскому инвалиду





Дзержинский районный суд Волгограда защитил права 63-летнего местного жителя с инвалидностью, который попал на уловки мошенника из Республики Башкортостан. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, суд взыскал со злоумышленника более 600 тысяч рублей в пользу волгоградца.

Установлено, что подсудимый под видом сотрудника правоохранительных органов убедил волгоградца перевести сумму на «безопасный» счет. Тот последовал инструкциям, после чего все сбережения перешли на счет мошенника. Полицией была установлена личность владельца банковского счета, после чего тот был задержан.

- В связи с этим районная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением Белокатайского межрайонного суда Республики Башкортостан требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано более 600 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено.