



В Дзержинском районе Волгограда выставлен на торги стадион «Электроник», находящийся по адресу ул. Московская, д.2. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление было опубликовано владельцем на площадке сервиса продажи недвижимости «Авито».

Участок вблизи автодорог и жилых массивов площадью порядка более 10 тыс. кв. метров продаётся за 180 млн рублей. Помимо самого земельного участка, одним лотом на торги выставлены и все находящиеся здесь спортивные постройки. В частности, футбольное поле с искусственным газоном размером 90x60 метров и осветительными мачтами, административный корпус с помещениями общей площадью около 300 кв. метров, сторожка, котельная, подсобные помещения.

Отдельно в объявлении продавцом оговорено наличие на территории спортивного объекта свободных площадей, где возможно возвести гостиницу, офис либо любой другой объект коммерческой недвижимости. Информация о продаже выставлена с пометкой «торг уместен».

Отметим, этот стадион входит в спортивный комплекс «Олимпия». Здесь на протяжении многих лет тренировались подающие надежды юные футболисты. После продажи тренировочной площадки футболистам ФК «Олимпия», вероятно, придется делить единственное оставшееся поле – в Жилгородке.

Напомним, ранее в Волгограде по решению суда закрыли рынок «Олимпия» на Семи ветрах, проработавший более трех десятков лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»