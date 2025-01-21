Общество

«Торг уместен»: в Волгограде стадион «Электроник» продают за 180 млн рублей

Общество 21.01.2025 20:16
0
21.01.2025 20:16


В Дзержинском районе Волгограда выставлен на торги стадион «Электроник», находящийся по адресу ул. Московская, д.2. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление было опубликовано владельцем на площадке сервиса продажи недвижимости «Авито».

Участок вблизи автодорог и жилых массивов площадью порядка более 10 тыс. кв. метров продаётся за 180 млн рублей. Помимо самого земельного участка, одним лотом на торги выставлены и все находящиеся здесь спортивные постройки. В частности, футбольное поле с искусственным газоном размером 90x60 метров и осветительными мачтами, административный корпус с помещениями общей площадью около 300 кв. метров, сторожка, котельная, подсобные помещения.

Отдельно в объявлении продавцом оговорено наличие на территории спортивного объекта свободных площадей, где возможно возвести гостиницу, офис либо любой другой объект коммерческой недвижимости. Информация о продаже выставлена с пометкой «торг уместен».

Отметим, этот стадион входит в спортивный комплекс «Олимпия». Здесь на протяжении многих лет тренировались подающие надежды юные футболисты. После продажи тренировочной площадки футболистам ФК «Олимпия», вероятно, придется делить единственное оставшееся поле – в Жилгородке.

Напомним, ранее в Волгограде по решению суда закрыли рынок «Олимпия» на Семи ветрах, проработавший более трех десятков лет. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2025 21:04
Общество 21.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 19:39
Общество 21.01.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 19:01
Общество 21.01.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 18:01
Общество 21.01.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 17:35
Общество 21.01.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 16:05
Общество 21.01.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 15:43
Общество 21.01.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 14:35
Общество 21.01.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 14:22
Общество 21.01.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 13:59
Общество 21.01.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 13:40
Общество 21.01.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 13:23
Общество 21.01.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 13:18 Реклама
Общество 21.01.2025 13:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2025 12:03
Общество 21.01.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2025 12:01
Общество 21.01.2025 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:59
В Волгограде на видео попал момент жуткого ДТП на пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
21:37
В Волгограде легковушка влетела в путепровод на пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
Останки телебашни на Мамаевом кургане в Волгограде продадут после 2 февраляСмотреть фотографии
20:16
«Торг уместен»: в Волгограде стадион «Электроник» продают за 180 млн рублейСмотреть фотографии
19:39
Андрей Бочаров рассказал молодежи о своем отношении к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
В Городище раскуроченная площадь Павших Борцов осталась без реконструктораСмотреть фотографии
18:16
Под Волгоградом осудят виновника столкновения двух баржСмотреть фотографии
18:01
Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить 3,7 млрд руб. в 2025 годуСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде 9-летняя девочка за робуксы оформила на маму крупный кредитСмотреть фотографии
17:35
«Хоть одного бы увидеть»: волгоградским рыбакам запретили ловить диковинного налимаСмотреть фотографии
17:06
В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу табака детямСмотреть фотографии
16:47
Работники «Красного Октября» приняли участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2024»Смотреть фотографии
16:22
Первое заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 4 февраляСмотреть фотографии
16:05
Участник СВО из Волгограда отсудил у юриста 420 тыс. рублей за плохую работуСмотреть фотографии
15:57
Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в РусскоеСмотреть фотографии
15:43
РПН: количество подхвативших вирусы волгоградцев выросло на 48%Смотреть фотографии
15:41
Мошенник из Башкирии вернул крупную сумму волгоградскому инвалидуСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде осудят гражданина Узбекистана за смерть сорвавшегося с крыши землякаСмотреть фотографии
14:35
49-летний житель Волгоградской области погиб на СВО через месяц после подписания контрактаСмотреть фотографии
14:22
В Волжском закрыто взятое Бастрыкиным на контроль дело об обмане семьи бойца СВОСмотреть фотографии
13:59
Под Волгоградом похоронят 58-летнего оператора БПЛАСмотреть фотографии
13:47
Убийце волгоградки не удалось дважды убедить присяжных, что она сама упала на ножСмотреть фотографии
13:40
Молодежь попросила у Бочарова речной транспорт и «завод», как в МосквеСмотреть фотографии
13:23
К юбилею Великой Победы пройдет международная олимпиада среди школьниковСмотреть фотографии
13:18
Волгоградские школьники выбирают здоровый образ жизни на «Здоровой перемене»Смотреть фотографии
12:15
В России ужесточат наказание за разжигание ненавистиСмотреть фотографии
12:03
«Финансирование урезали на 90%»: в Волгограде закрываются центры реабилитации детей с ОВЗСмотреть фотографии
12:01
Первый в России центр урбанизма «Поволжье» открылся в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Минобороны разработали выплаты для семей попавших в плен мобилизованныхСмотреть фотографии
11:25
С заботой о здоровье сотрудников: на ЕвроХим-ВолгаКалии открыли источник питьевой водыСмотреть фотографии
 