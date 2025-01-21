Общество

Под Волгоградом похоронят 58-летнего оператора БПЛА

Общество 21.01.2025 13:59
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21.01.2025 13:59


23 января в Амовском сельском поселении Новоаннинского района Волгоградской области простятся с Павлом Александровичем Ткаченко, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на газету «Авангард», Павел Александрович подписал контракт с Минобороны РФ в конце июля прошлого года. В зоне спецоперации он прослужил оператором БПЛА  пять месяцев и шесть дней. Погиб Павел Александрович 30 декабря 2024 года.

– Односельчане, боевые друзья запомнят нашего Павла Александровича отзывчивым, добрым человеком, готовым всегда прийти на помощь, – говорят его земляки.

У погибшего остались взрослая дочь, мама и две сестры. 

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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