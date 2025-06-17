Под Волгоградом силовики устроили рейд по полям в поисках нелегалов





16 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в рамках спецоперации «Нелегал-2025» прошли рейды, посвящённые профилактике нарушений миграционного законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские нагрянули с проверкой в крупные фермерские хозяйства на территории Верхнепогроменского сельского поселения.





Во время мероприятия силовики выявили шестерых мигрантов из Средней и Центральной Азии, которые осуществляли деятельность незаконно.

Отметим, нарушители были привлечены к ответственности. В ближайшее время полицейские обещают наказать и хозяйство, где трудились мигранты.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области