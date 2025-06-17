В Волгоградской области стартовало строительство еще одного путепровода





В Светлоярском районе Волгоградской области стартовали работы по возведению путепроводной развязки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, новый объект появится на пересечении автодороги Большие Чапурники – Червленое и ж/д перегона Горнополянский – Канальная.

Кроме того, в этом же году начнется возведение моста через ерик Калинов на трассе «Ленинск – Покровка – Лещев». Данный этап строительства закончится в 2026 году. В Еланском районе приступят к реконструкции сразу трех мостов: через реку Березовка на трассе «Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская»; через реку Бузулук на подъездной дороге к хутору Красноталовский; через реку Вязовка на дороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская».

Напомним, с 2014 по 2024 годы на территории региона построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тысяч километров дорог, еще 387 километров запланированы на текущий год. За этот же период построены 30 путепроводов и мостов, три из них введены в эксплуатацию в начале 2025 года.

Фото: администрация Волгоградской области