Общество

Балет «Чиполлино» в «Царицынской опере» стал новым прочтением любимой сказки

Общество 17.06.2025 15:50 Реклама
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17.06.2025 15:50 Реклама


21 и 22 июня в театре «Царицынская опера» состоится премьера одного из лучших современных балетов для всей семьи «Чиполлино» (0+) советского композитора Карэна Хачатуряна. Спектакль станет ярким финалом фестиваля «Оперный Альянс» и окончанием XXI-го театрального сезона. 
Основанный на известной сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино», балет «Чиполлино» – это новая история, рассказанная языком танца под бессмертную музыку Карэна Хачатуряна. В преддверии 105-летия со дня рождения выдающихся авторов, их творчество продолжает вдохновлять театральных постановщиков и трогать сердца зрителей.
Хореограф-постановщик нового спектакля – главный балетмейстер театра «Царицынская опера», режиссёр мистического балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы» Артем Паничкин. Над декорациями и костюмами работал известный театральный художник Николь Кламперт, дирижером-постановщиком стал Сергей Гринев, а художником по свету – Андрей Павлов.
Премьера «Чиполлино» – это не просто возвращение к советской классике, а новое прочтение любимой истории с неожиданными сюжетными поворотами и яркими персонажами. При создании либретто были добавлены новые персонажи и причинно-следственные связи. Действие разворачивается в солнечном городке на юге Италии в «неаполитанском огороде», где Чиполлино и его друзья Раванеллина и Фраголлина, пытаясь помочь бездомному старику Виехо, оказываются втянуты в опасную авантюру. В круговорот событий попадают даже Синьор Томатто и Барон Лимон. Желание маленького мальчика сделать доброе дело оборачивается проблемами для всего семейства, а Баронесса Лимонесса играет важную роль в освобождении отца Чиполлино из тюрьмы.

Главные партии в балете исполнят Дмитрий Мамычев (Чиполлино), Маргарита Тараканова – Фраголлина (Земляничка), Ольга Мамычева, Виктория Коваленко – Раванеллина (Редисочка), Дмитрий Агафонов, Рамиль Багманов – Барон Лимон, Ксения Гринева, Ольга Туаева – Баронесса Лимонесса, Ростислав Мельников – граф Чилледжо (Вишенка), Максим Чипышев – Синьоре Томатто (Пормидор).

Для меня «Чиполлино» – это не просто сказка, а глубокий анализ поступков и внутреннего мира героев, – рассказал Артем Паничкин. – Я обращаюсь к поступкам главного героя, задаваясь вопросом, почему он совершает те или иные действия. Анализ Чиполлино в контексте человека открывает интересные психологические ракурсы…Каждый персонаж, будь то овощ или фрукт, имеет свои мотивы и чувства. Мы отошли от хореографии Г.А. Майорова, оставив некоторые цитаты с авторской интерпретацией и привнесли своё видение, основанное на классическом танце с элементами джаз-модерна. Моя главная задача – показать известную сказку со знакомыми элементами сюжета и неожиданными поворотами.
Художник построил свою концепцию на контрастах формы и цвета, подчеркивая драматический конфликт в истории. 
– Даже маленький мальчик может перевернуть жизнь, если будет смелым, решительным и добрым к людям, – прокомментировал художник Николь Кламперт. – Каждый элемент декорации и бутафории в балете подчеркивает солнечный, яркий мир овощей и фруктов. Эта идиллия жителей нарушается резкими ритмами заборов, ограждения Принца Лимона и его гвардий. Я очень люблю, когда форма и цвет выстраиваются по логике действия, поэтому зрители увидят разницу и контраст между положительными и отрицательными персонажами через цветовую палитру и форму, почувствуют драматизм в меняющихся пространствах.
Для создания костюмов использовали яркие цвета тканей, которые подчёркивают жизнерадостность героев балета. Эластичные материалы в сочетании с воздушными тканями как шелк и шифон или плотными и благородными как бархат подчеркивают фактуры кожуры, земли, природы. 
Яркий, вдохновляющий спектакль для всей семьи станет ярким завершением XXI-го театрального сезона. Театр «Царицынская опера» приглашает зрителей окунуться в мир волшебства и приключений 21 и 22 июня в 17.00. 
Фото: предоставлено пресс-службой театра
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneTRUKkmvmv

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