Гром, ветер и освежающая прохлада: на Волгоград обрушился летний ливень с градом





17 июня в Волгограде прошёл летний ливень. Как сообщает ИА «Высота 102», непогода накрыла областной центр с северного направления ровно в полдень. В считанные минуты небо над областным центром затянуло облаками, усилился ветер, начался гром, а вскоре к городу подошла стена осадков.

По-тропически сильный, но непродолжительный дождь сначала прошёлся по Дзержинскому району, после чего добрался до центральной и южной части миллионного города.

Несмотря на прогноз синоптиков и предупреждение МЧС России, непогода всё же застала многих волгоградцев врасплох.

- Когда выходила из офиса, вроде бы солнце было, а здесь буквально на глазах всё заволокло. Люди на улицах прятались где пришлось. Кто-то забегал в кафе, кто-то в магазины, - рассказала журналистам одна из жительниц Центрального района Волгограда.

Кроме того, по информации членов дачных товариществ на границе Советского района Волгограда и Калача-на-Дону, на участки садоводов обрушился град.