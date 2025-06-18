Волгоградский «Ротор» объявил состав на предсезонный сбор в Саранске 

Волгоградский «Ротор» накануне, 17 июня, опубликовал список футболистов, отправившихся на предсезонный сбор в Саранске. Подготовку к старту в новом розыгрыше Первой лиги начинает 21 игрок, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.
16 июня волгоградская команда прошла углубленное медицинское обследование, а во вторник сине-голубые приехали в столицу Мордовии для проведения тренировочного процесса, который будет проходить до 9 июля. Наставник «Ротора» Денис Бояринцев вызвал на УТС следующих игроков:
Вратари — Чагров, Литвенок, Умиров
Отметим, в списке присутствуют новобранцы коллектива - Покидышев, Фомин, Сасин и Симонян. Но также имеются и потери в составе. Полузащитник Михаил Мальцев вернулся в московскую «Родину» из аренды, а Максим Турищев отправился в «Ростов». Кроме того, белорус Дмитрий Прищепа пройдет сборы с одним из клубов РПЛ.
В медицинском штабе произошла рокировка. Массажист «Ротора-2» Виталий Тоболь переходит на аналогичную должность в «Ротор», а массажист «Ротора» Владислав Опрятин отправился на работу во вторую волгоградскую команду.
В Саранске у сине-голубых запланированы пять товарищеских матчей, где примут участие также игроки на просмотре и потенциальные новички.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)