Урожай под угрозой? В Волгограде картофельные грядки пожирает «воскресший» вредитель

На нашествие колорадского жука жалуются волгоградские дачники. Как рассказали ИА «Высота 102» садоводы, после резкого взлета стоимости картофеля многие решили засеять семенами этого корнеплода как можно больше площадей на своих участках. Но напасть появилась, откуда ее не ждали – выросшую ботву атаковали со страшной силой колорадские жуки.

– Их не было у нас несколько лет, – рассказывает волгоградка Анна, владелица дачного участка в Советском районе Волгограда. – Мы уж даже и забыли, что они есть и как они выглядят. А тут как-то вышли в огород и обомлели – они прямо гроздьями висят.

Теперь вся семья Анны часами проводит на картофельных грядках и вручную собирает жуков в надежде хоть как-то спасти урожай.

– Мы мечтали вырастить экологически чистый картофель, поэтому не прибегаем к «химии», – объяснила она. – Но пока что мало получается – листья уже серьезно объедены.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентра» по Волгоградской области в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» пояснили, что причины появления колорадского жука после многолетнего отсутствия могут быть разными.

– Вредитель мог попасть на грядки вместе с семенным материалом, перелететь из соседних участков. А мог проснуться после спячки, которая может длиться до трех лет при неблагоприятных условиях, – прокомментировали в ведомстве.

Колорадский жук, напомнили в организации, вредит на культурных растениях семейства паслёновых: картофеле, томатах, баклажанах. Насекомое питается всей надземной вегетативной частью растений, оставляя от них только остов. Самки на нижней стороне листьев откладывают яйца кучками по 10-30 штук. За сезон вредитель может дать два и более поколений.

Стоит отметить, что колорадский жук хорошо приспособился к климату большинства российских регионов, и даже морозы его не берут.

В филиале Россельхозцентра напомнили, что существует несколько способов борьбы с колорадским жуком – профилактический, механический, биологический и химический.

Профилактический заключается в правильной агротехнике. Нельзя размещать паслёновые по паслёновым. Хотя на огородных участках это мало работает – как правило, у большинства волгоградцев наделы всего несколько соток, а потому и жуку не составит большого труда переместиться на нужную ему культуру. Более действенным здесь будет содержание участка в чистом от сорняков состоянии на протяжении всего вегетационного периода, даже после уборки урожая, ведь именно сорная трава создает прекрасную кормовую базу.

Также от колорадского жука спасает высадка рядом с культурами растений-инсектицидов, таких как календула, настурция, бархатцы, шалфей, бобы, фасоль кустовая, чеснок, кориандр. Их высаживают по краям грядок и под отдельные кусты. Однако стоит учесть, что сажать их нужно в достаточно большом количестве, так как одно-два растения не защитят культуру от вредителя.

Наиболее эффективным методом борьбы среди экологических является ручной сбор колорадского жука: личинок, взрослых особей и яйцекладок. Однако этот метод требует постоянного наблюдения за участком и ручного труда.





Более современный подход к истреблению колорадского жука предполагает использование биопрепаратов, изготовленных на бактериальной или грибной основе. Они безвредны для домашних животных и человека. Биопрепараты уничтожают в основном молодые личинки, нужно несколько опрыскиваний за вегетационный период.

– Химическая обработка проводится препаратами контактного и системного действия. Контактные действуют при попадании препарата непосредственно на вредителя. Системные попадают внутрь растений, сохраняясь в нем определённое время, и вызывают отравление насекомых, когда те поедают растение. Эффективность системного препарата сохраняется в зависимости от погодных условий от 21 до 40 дней. Препараты более эффективны при обработке культур в период массового выхода личинок вредителя. Стоит соблюдать температурный режим при проведении обработок, она должна быть не выше 25 градусов тепла. Лучше всего обрабатывать утром или вечером, когда нет жары, которая способствует быстрому испарению препаратов с поверхности растений. Обязательно стоит обращать внимание на сроки сбора урожая после химической обработки, которые указаны на тарной этикетке, – подробно объясняется в ответе на редакционный запрос.

Специалисты волгоградского Россельхозцентра также предупреждают, что работать с химпрепаратами необходимо, соблюдая все меры личной защиты – перчатки, маски, защитные очки и одежду – и требования по утилизации тары и упаковки.

Фото V102.RU