Общество

В Волжском помощникам депутатов урезали зарплату

Общество 18.06.2025 07:50
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18.06.2025 07:50


Волжская городская дума приняла решение о корректировке зарплат помощников депутатов. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, заседание которого состоялось 17 июня, с 1 июля месячный фонд оплаты услуг всех помощников одного депутата уменьшится с 40 до 30 тысяч рублей. 

По подсчетам депутатов Волжского, за счет сокращения расходов общая экономия бюджетных средств только за шесть месяцев 2025 года составит 1 млн 950 тыс. рублей.

Ранее в городской думе уже прошла модернизация структуры управления, что привело к экономии в 20 миллионов рублей. Высвободившиеся средства будут направлены на актуальные нужды города, заверили в городском представительном органе. 

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