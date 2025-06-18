В Волжском помощникам депутатов урезали зарплату

Волжская городская дума приняла решение о корректировке зарплат помощников депутатов. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, заседание которого состоялось 17 июня, с 1 июля месячный фонд оплаты услуг всех помощников одного депутата уменьшится с 40 до 30 тысяч рублей.

По подсчетам депутатов Волжского, за счет сокращения расходов общая экономия бюджетных средств только за шесть месяцев 2025 года составит 1 млн 950 тыс. рублей.

Ранее в городской думе уже прошла модернизация структуры управления, что привело к экономии в 20 миллионов рублей. Высвободившиеся средства будут направлены на актуальные нужды города, заверили в городском представительном органе.