Расследования

Волгоградские оперативники задержали дроповодов в Набережных Челнах

Расследования 17.06.2025 13:48
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17.06.2025 13:48


Волгоградские оперативники ГУ МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан задержали подозреваемых в хищении крупной суммы у жительницы региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка, в общей сложности злоумышленники похитили у волгоградки более 1,5 миллионов рублей. 



Установлено, что в декабре прошлого года женщине позвонили неизвестные и убедили перевести на «безопасный счет» все свои сбережения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

В рамках оперативных действий сотрудники полиции выяснили, что деньги поступили на счета, зарегистрированные в Татарстане. Там и были задержаны в общей сложности четверо местных жителей. 

Выяснилось, что «дроповоды» осуществляли подбор и привлечение «дропперов» для оформления банковских карт. Все полученные от мошенничества деньги зачислялись на подконтрольные счета, обналичивались и в дальнейшем перераспределялись между участниками группы

- Подозреваемые доставлены в Волгоград, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники устанавливают другие эпизоды преступной деятельности задержанных, а также иных участников организованной группы, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Справка. Дроповод — это член преступной группы, которая обманом заставляет граждан переводить им деньги. Он вербует дропов (подставных лиц), организует их работу. Как правило, они предлагают легко и быстро заработать, снять деньги для определённых целей или оформить банковские карты в разных банках и передать их за вознаграждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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