Волгоградских пенсионеров стали вербовать для обмана сверстников

В России появилась новая мошенническая схема, которая предполагает участие в ней пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, теперь пожилые люди исполняют роль курьеров.

Сама же мошенническая уловка ничем не отличается от уже ранее отработанной на практике. Сначала мошенники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками органов или других ведомств. После чего сообщают вымышленную информацию – якобы пенсионер причастен к финансированию деятельности вооруженных сил враждебного государства и по этому поводу проводится проверка.

Далее их просят передать имеющиеся у них деньги через курьеров для проведения специальной экспертизы. Роль таких курьеров и выполняют другие обманутые пенсионеры.

- Им внушают, что таким образом они разоблачат мошенников, спасут других пенсионеров, помогут им пройти проверку подлинности денег. Бабушек и дедушек обманом заставляют ездить по своим сверстникам, которым звонят мошенники, и которые приготовили деньги для так называемых проверок, - поясняют в полиции.

В конечном итоге несколько ничего не подозревающих пенсионеров уже были втянуты в преступную схему - их задерживали при получении денег от обманутых жертв, либо уже после перевода средств на счета мошенников.

Так, 16 июня в Волжском была задержана 78-летняя местная жительница, которую аферисты вынудили собрать деньги у четырех граждан. В Волгограде же была задержана 66-летняя женщина, которая в роли курьера забрала деньги у трех граждан.