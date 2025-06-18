



В администрации Волгограда скорректировали ограничения, которые были введены на въезд большегрузов в город в мае 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне, 17 июня, было издано соответствующее распоряжение департамента городского хозяйства. Интересно, что в открытом доступе официальный документ мэрией не опубликован, однако он оказался слит одному из телеграм-каналов накануне вечером.





В новом документе есть несколько важных моментов. В частности, с сегодняшнего дня, 18 июня, и по 31 августа в город все-таки будут пропускаться некоторые грузовики. Речь идет о фурах, которые перевозят продукты питания, лекарства, ГСМ, кислород для медицинских и технических целей, почту и почтовые грузы, грузы, необходимые для ликвидации последствий аварий и ЧС, грузы Министерства обороны, а также транспорт, обслуживающий строительные и дорожно-эксплуатационные работы и перевозящий стройматериалы, сети водо и теплоснабжения и вывоз мусора. Кроме того, ограничения на въезд в город теперь будут действовать только, когда температура воздуха превысит +32 градуса.





Соответственно, майское распоряжение, которое вводило тотальный запрет на движение большегрузов по городу с 5 утра до 23-00 ч, утратило силу.

Напомним, последние несколько дней наблюдался транспортный коллапс, связанный с ограничениями на въезд в Волгоград большегрузов. При этом действовали два документа – администрации региона и мэрии Волгограда.





Так, согласно распоряжению администрации Волгограда было запрещено движение грузового транспорта с 26 мая по 31 августа с 5 до 23 часов. В свою очередь, в администрации Волгоградской области ввели на движение фур в период с 10.00 до 22.00, когда температура воздуха составляет выше +32 градусов.





В итоге на въездах в город скапливались огромные очереди из большегрузов, что вызывало недовольство водителей. Некоторые, рискуя застрять, даже пытались объехать посты по проселочным дорогам. На стороне дальнобойщиков была и часть волгоградцев. При этом сторонники ограничений отмечали, что езда большегрузов в жару по дорогам города приведет в негодное состояние транспортные артерии областного центра.



