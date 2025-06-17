Между ОАЭ и Россией 17 июня авиакомпании выполнят 53 рейса





Российские и арабские авиакомпании 17 июня выполнят 53 рейса между Россией и ОАЭ в обе стороны. С таким заявлением, сообщает ИА «Высота 102», во второй половине выступила Росавиация.

В частности, сообщается, что 4 перелета совершит «Аэрофлот», столько же «Победа», один «Сибирь», шесть Air Arabia, восемь Emirates, шесть Etihad Airways и 24 Flydubai. В Росавиации уточняют, что билеты на все рейсы есть в обоих направлениях.

– Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают летать по измененным маршрутам — они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки, – сообщают в Федеральном агентстве воздушного транспорта. – Для удовлетворения выросшего спроса «Аэрофлот» перевел рейсы в Дубай на широкофюзеляжные Boeing 777 – это позволило увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе.

Россиянам также предлагают выбирать альтернативные возможности для перелета из ОАЭ в Россию с промежуточной посадкой в Стамбуле.