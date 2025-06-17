МЧС объявило в Волгограде штормовое предупреждение

В Волгоградской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, в ближайшие часы регион будет оставаться в эпицентре непогоды.

- До конца суток сегодняшнего дня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с, - говорится в предупреждении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Тропический ливень уже накрывал город-спутник, а также Среднеахтубинский район. Сильные, но непродолжительные осадки отмечались в Дзержинском районе, после чего ливень добрался до центральной и южной части миллионного города.

Кроме того, непогода ударила градом по нескольким крупным районам региона – Фроловскому и Палласовскому.

Фото: архив V102.RU