



1 сентября у российских продавцов книг и библиотекарей может ощутимо прибавиться хлопот. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», осенью вступает в силу новый закон, требующий маркировки книг, содержащих какое-либо упоминание наркотических средств.

Новые правила были сформулированы таким образом, что затрагивают все издания, вышедшие после 1 августа 1990 года. По информации экспертов, это несколько миллионов книг. Часть из них может содержать упоминание запрещённых препаратов и по закону должна сопровождаться предупреждением. Однако, в каких именно произведениях такие отсылки есть – загадка даже для проверяющих. На текущий момент никто не смог систематизировать и проанализировать такой объём текстовой информации. В результате, по оценке экспертов, с 1 сентября могут начаться аресты тиражей.

В Минцифры РФ предложили скорректировать закон, отложив его вступление до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль успела подготовиться. Однако соответствующие поправки придётся одобрить депутатам, у которых на носу летние каникулы.

Примечательно, что даже после подготовки реестра и маркировки сотен тысяч или даже миллионов книг, реализовать положения закона будет крайне затруднительно. Всё дело в том, что книги на русском языке сейчас активно издаются и за рубежом, откуда затем активно возятся гражданами в нашу страну. Каким образом обложить контролем и такую продукцию, парламентарии пока что не придумали.