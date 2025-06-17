Волгоградку с подельником осудили за аферу с маткапиталом на 29 млн рублей





В Волгограде Дзержинский районный суд поставил точку в расследовании громкого уголовного дела о массовом обналичивании средств материнского капитала. Как сообщает ИА «Высота 102», преступную схему с фиктивными займами для выкупа земельных паёв реализовала 54-летняя местная жительница Владлена Б. вместе со своим подельником Константином Г.

- Судом установлено, что подсудимая Владлена Б., будучи организатором организованной преступной группы, совершила 71 эпизод мошеннических действий в отношении семей, имеющих право на получение социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

С 2017 года женщина собирала земельные паи на территории Среднеахтубинского района. Впоследствии она выделяла из общего пая свою долю и оформляла на неё права. Затем предпринимательница искала родителей, имеющих право на материнский капитал, и предлагала им его обналичить средства через оформление сделок купли-продажи земли якобы под строительства домов. Для создания видимости предоставления своим клиентам займов она организовала взаимодействие с кредитными кооперативами. При этом необходимыми для жизни коммуникациями участники не были оборудованы.

Константину Г. в преступной схеме отводилась роль по расширению клиентской базы родителей, а также сотрудничеству с новыми кредитными кооперативами.

В результате парочке аферистов удалось украсть у государства 29 миллионов рублей. Владлена Б. уличена следствием в причастности к 71 эпизоду мошенничества, а Константин Г. к 9 эпизодам.

Отметим, решением Дзержинского районного суда хозяйка бизнеса по обналичиванию средств маткапитала приговорена судом к 6 годам лишения свободы. Её подельник осуждён на 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.