Расследования

Волгоградку с подельником осудили за аферу с маткапиталом на 29 млн рублей

Расследования 17.06.2025 15:26
0
17.06.2025 15:26


В Волгограде Дзержинский районный суд поставил точку в расследовании громкого уголовного дела о массовом обналичивании средств материнского капитала. Как сообщает ИА «Высота 102», преступную схему с фиктивными займами для выкупа земельных паёв реализовала 54-летняя местная жительница Владлена Б. вместе со своим подельником Константином Г.

- Судом установлено, что подсудимая Владлена Б., будучи организатором организованной преступной группы, совершила 71 эпизод мошеннических действий в отношении семей, имеющих право на получение социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

С 2017 года женщина собирала земельные паи на территории Среднеахтубинского района. Впоследствии она выделяла из общего пая свою долю и оформляла на неё права. Затем предпринимательница искала родителей, имеющих право на материнский капитал, и предлагала им его обналичить средства через оформление сделок купли-продажи земли якобы под строительства домов. Для создания видимости предоставления своим клиентам займов она организовала взаимодействие с кредитными кооперативами. При этом необходимыми для жизни коммуникациями участники не были оборудованы.

Константину Г. в преступной схеме отводилась роль по расширению клиентской базы родителей, а также сотрудничеству с новыми кредитными кооперативами.

В результате парочке аферистов удалось украсть у государства 29 миллионов рублей. Владлена Б. уличена следствием в причастности к 71 эпизоду мошенничества, а Константин Г. к 9 эпизодам.

Отметим, решением Дзержинского районного суда хозяйка бизнеса по обналичиванию средств маткапитала приговорена судом к 6 годам лишения свободы. Её подельник осуждён на 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.06.2025 16:59
Расследования 17.06.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 15:40
Расследования 17.06.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 13:48
Расследования 17.06.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 12:07
Расследования 17.06.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 11:55
Расследования 17.06.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 11:39
Расследования 17.06.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2025 11:19
Расследования 17.06.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 17:24
Расследования 16.06.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 16:57
Расследования 16.06.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 15:43
Расследования 16.06.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 14:43
Расследования 16.06.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 14:13
Расследования 16.06.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 12:53
Расследования 16.06.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 11:20
Расследования 16.06.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2025 09:51
Расследования 16.06.2025 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:02
Между ОАЭ и Россией 17 июня авиакомпании выполнят 53 рейсаСмотреть фотографии
17:46
Под Волгоградом из-за поломки остановился паромСмотреть фотографии
17:23
Машины ушли под воду на дорогах Волгограда после сильного ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Росхим наращивает производство метионина для укрепления продовольственной безопасности РоссииСмотреть фотографии
16:59
Фуры – в объезд, мнения – вразрез: в Волгограде спорят о запрете въезда грузовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Денис Фомин стал футболистом волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом силовики устроили рейд по полям в поисках нелегаловСмотреть фотографии
16:04
Полузащитник Дмитрий Сасин перешел в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
15:50
Балет «Чиполлино» в «Царицынской опере» стал новым прочтением любимой сказкиСмотреть фотографии
15:40
Волгоградских пенсионеров стали вербовать для обмана сверстниковСмотреть фотографии
15:33
Заурбек Плиев покинул волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
15:28
В России перенесли срок оплаты ЖКХ на пять днейСмотреть фотографии
15:26
Волгоградку с подельником осудили за аферу с маткапиталом на 29 млн рублейСмотреть фотографии
15:16
Пассажирку авиарейса Волгоград–Дубай взяли за волосыСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде у нового здания арбитражного суда изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
13:48
Волгоградские оперативники задержали дроповодов в Набережных ЧелнахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
МЧС объявило в Волгограде штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
13:02
Камеры засняли жесткое ДТП с Kia и байкером в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Гром, ветер и освежающая прохлада: на Волгоград обрушился летний ливень с градомСмотреть фотографии
12:07
Директор пансионата «Гармония» тайно продала квартиру 83-летней постоялицыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за убийство родного братаСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом водолазы подняли тело мужчины со дна озера КруглоеСмотреть фотографии
11:50
Что нужно знать пациенту про диспансеризациюСмотреть фотографии
11:39
Взялись за старое: в Волгограде УФСБ раскрыло нарколабораторию двух экс-участников СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Волгоградцы в автосервисе подпольно вырастили более 700 осетровСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Град накрыл город в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
«Это работа не для галочки»: Андрей Бочаров рассказал о повышении престижа волгоградских лицеев и колледжейСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде камеры засняли столкновение такси с иномаркой на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Волгоградцев предупредили о новой вредоносной ПО для хищения денегСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде похоронят разработчика «Тополя-М» и «Искандера» Бориса ПолянскогоСмотреть фотографии
 