Гигантскую радугу запечатлели после дождя в Волгограде





Над Волгоградом сегодня, 17 июня, после дождя появилась огромная радуга. Красивыми кадрами поделились читатели ИА «‎Высота 102». Мы же, в свою очередь, не можем не поделиться такой красотой со всеми нашими читателями.





Красивое оптическое явление, которое происходит после дождя вследствие преломления и отражения солнечного света в водяных каплях, наблюдали сегодня жители каждого района областного центра.













К слову, 18 июня синоптики также прогнозируют местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем составит +19...+24º.













Напомним, помимо радуги волгоградцы наблюдали и бурные реки на дорогах города по окончанию рабочего дня.

















Фото и видео: читатели V102.RU