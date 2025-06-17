Общество

Гигантскую радугу запечатлели после дождя в Волгограде

Общество 17.06.2025 20:40
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17.06.2025 20:40


Над Волгоградом сегодня, 17 июня, после дождя появилась огромная радуга. Красивыми кадрами поделились читатели ИА «‎Высота 102». Мы же, в свою очередь, не можем не поделиться такой красотой со всеми нашими читателями. 



Красивое оптическое явление, которое происходит после дождя вследствие преломления и отражения солнечного света в водяных каплях, наблюдали сегодня жители каждого района областного центра. 




К слову, 18 июня синоптики также прогнозируют местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем составит +19...+24º.




Напомним, помимо радуги волгоградцы наблюдали и бурные реки на дорогах города по окончанию рабочего дня. 





Фото и видео: читатели V102.RU

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