Экономика

Пять мест с зарплатой в 120 тысяч предлагают волгоградцам

Экономика 18.06.2025 06:01
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18.06.2025 06:01


В Волгограде ищут работников на зарплату в 120 тысяч рублей и более. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис SuperJob, в июне требовались директор производства, инженер-геодезист, менеджер по продажам автомобилей, водитель-курьер и начальник электромонтажного участка. 

Однако даже такие высокие по меркам Волгограда зарплаты существенно отстают от доходов врачей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других городах. Например, гинекологу-репродуктологу в столице России предлагают зарплату в 600 тысяч рублей.  Стоматологи-терапевты в Москве могут заработать до 300 тысяч рублей и более. 


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