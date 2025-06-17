Общество

Под Волгоградом из-за поломки остановился паром

Общество 17.06.2025 17:46
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17.06.2025 17:46


С завтрашнего дня, 18 июня, в Волжском Волгоградской области приостанавливается работа парома «Дачник-1». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, временное ограничение движения парома связано с неисправностью оборудования.  

В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок. О возобновлении движения переправы волжанам сообщат  дополнительно.

Напомним, что паром «Дачник-1» перевозит волжан от поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа работает с начала апреля до конца октября – во время дачного сезона.

Фото администрации Волжского

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