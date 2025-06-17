Машины ушли под воду на дорогах Волгограда после сильного ливня





Жители Волгограда сегодня, 17 июня, публикуют в соцсетях видео, на которых улицы и дороги превратились в реки после очередного разгула стихии с ливнем и сильным ветром. Как сообщает V102.RU, горожане фиксируют «потопы» в разных районах города.





Так, серьезный удар приняла сегодня по традиции Первая продольная магистраль в Краснооктябрьском районе. Сразу после проливного дождя дорога здесь больше напоминала бурлящую реку, нежели проезжую часть.

Несладко пришлось и автомобилистам в Дзержинском районе. Большое количество воды фиксируется в районе жилого комплекса «Бейкер-Стрит», а также микрорайоне Жилгородок.

Видео: Жесть Волгограда, Волгоград / t.me