Расследования 20.01.2025 09:39
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20.01.2025 09:39
Волгоградская область расположилась на 44-ом месте в рейтинге регионов по уровню преступности по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, в Волгоградской области в прошлом году было совершено 136,2 преступлений из расчета на 10 тысяч населения. В процентном отношении это на 1,8% больше, чем было в 2023 году. При этом в регионе также увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – 42,2 на 10 тысяч населения. Это на 7,2% больше, чем за последний аналогичный период.
Интересно, что, несмотря на рост преступности в регионе, Волгоградская область осталась на 44-м месте в рейтинге - такое же она занимала и в позапрошлом году.
Всего, по данным МВД, в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений.
Лидером нового рейтинга, как и в прошлом году, стала Чеченская Республика. Здесь в 2024 году зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Самыми неблагополучными названы Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.
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