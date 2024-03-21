



В Михайловке Волгоградской области не оказалось лекарств для лечения попавшей в больницу 84-летней пенсионерки. Как рассказала V102.RU местная жительница Лариса Хибовская, весть о том, что ее маму, Марию Ивановну, госпитализировали в инфекционное отделение Михайловской ЦРБ, застала ее в Москве 7 марта. В Михайловке Волгоградской области не оказалось лекарств для лечения попавшей в больницу 84-летней пенсионерки. Как рассказала V102.RU местная жительница Лариса Хибовская, весть о том, что ее маму, Марию Ивановну, госпитализировали в инфекционное отделение Михайловской ЦРБ, застала ее в Москве 7 марта.

В ведомстве также добавили, что администрация больницы приглашает родственников пациентки на прием для урегулирования ситуации.







Между тем, пока материал готовился к публикации, стало известно, что вновь поступивших пациентов в инфекционной больнице больше не просят приобретать лекарства за свой счет - все препараты имеются в наличии.







Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

– поделилась Лариса., – продолжила женщина.Такой ответ Ларису не удовлетворил., – утверждает жительница Михайловки.По словам женщины, в инфекционной больнице она общалась с родственниками других пациентов, которые оказались в такой же ситуации и вынуждены были приобрести лекарства для своих близких за свой счет., – продолжила Лариса. –К слову, женщина уже написала по данному поводу заявление в следственный комитет.В комитете здравоохранения Волгоградской области, между тем, сообщили, что по данному факту в медицинской организации провели служебную проверку.– пояснили в облкомздраве.