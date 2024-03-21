– Я была в шоке. Когда пришла в больницу, спросила у дежурного врача, почему пациенты должны сами покупать себе лекарства? В ответ врач предложил мне не интересоваться этим вопросом, сказал, что, мол, сами понимаете, какое сейчас время. И посоветовал помолиться за здоровье мамы, указав при этом на икону, которая висела в коридоре отделения, – продолжила женщина.
Такой ответ Ларису не удовлетворил.
– Если, даже в стационаре вдруг не оказалось каких-то лекарств, до пациентов должны доводить информацию о том, что при предъявлении чеков при самостоятельном приобретении препаратов они имеют право на компенсацию расходов, - говорит женщина. – Такие сведения должны содержаться и на информационных щитах в каждом лечебном учреждении. Но ничего такого я в инфекционной больнице не увидела. Не сообщил мне о том, что мы имеем право на возмещение понесенных трат, и врач, – утверждает жительница Михайловки.
По словам женщины, в инфекционной больнице она общалась с родственниками других пациентов, которые оказались в такой же ситуации и вынуждены были приобрести лекарства для своих близких за свой счет.
– Некоторые даже не знали, что деньги за лекарства можно вернуть. А в больнице им про это не сказали, – продолжила Лариса. – Мне очень обидно за маму. Она строила Волжскую ГЭС, потом – дома в Михайловке. Она всю жизнь пахала на тяжелой работе. И на старости лет у государства не нашлось для нее лекарств?
К слову, женщина уже написала по данному поводу заявление в следственный комитет.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, между тем, сообщили, что по данному факту в медицинской организации провели служебную проверку.
– Лекарственные препараты в инфекционном отделении Михайловской ЦРБ закуплены в необходимом объеме. Требование о закупке препаратов за счет личных средств необоснованное, в связи с чем родственникам пациентки разъяснен порядок возврата денежных средств за приобретенные лекарственные средства, входящие в перечень ЖНВЛП, – пояснили в облкомздраве.