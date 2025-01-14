Медики рассказали о состоянии малыша после жуткого ДТП на трассе под Волгоградом





Медики рассказали подробности о состоянии госпитализированных после лобового столкновения автомобилей Lada Priora и Nissan Almera на участке трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла 13 января на 595 км федеральной дороги. Тогда на месте происшествия скончался водитель «Лады», а ещё троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, 46-летний водитель Nissan был госпитализирован в отделение сочетанной травмы больницы СМП №25. Его состояние медики оценивают как стабильное. Мальчик 2022 года рождения доставлен в нейрохирургическое отделение больницы СМП №7. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. Женщина в возрасте 27 лет за медицинской помощью не обращалась.

Отметим, столкновение легковых автомобилей было такой силы, что, согласно кадрам, опубликованным с места аварии, машины отбросило на несколько десятков метров, а сами транспортные средства оказались искорежены до неузнаваемости. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области