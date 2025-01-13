Общество

Один человек погиб в лобовом столкновении «Лады» и Nissan под Волгоградом

Общество 13.01.2025 12:35
0
13.01.2025 12:35


В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности о столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». По информации медицинских служб, в ДТП пострадали сразу три человека, в том числе и ребёнок.



- Трое пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализируются в медучреждение Волгограда, информация о состоянии уточняется, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Подробности аварии рассказали и в правоохранительных органах. По информации полицейских, столкновение произошло на 595 км автодороги.

- 13 января 2025 года в 10:05 час. на 595 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Nissan Almera. В результате ДТП водитель «Лады» скончался до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля Nissan, его пассажирка и 2-летний ребенок доставлены в медучреждение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на месте аварии введён движение автомобилей затруднено. Проезд осуществляется по реверсивной схеме движения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.01.2025 14:31
Общество 13.01.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 14:09
Общество 13.01.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 11:46
Общество 13.01.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 10:13 Реклама
Общество 13.01.2025 10:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.01.2025 10:08
Общество 13.01.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 09:57
Общество 13.01.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 09:46
Общество 13.01.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 08:44
Общество 13.01.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 08:12
Общество 13.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 21:32
Общество 12.01.2025 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 21:09
Общество 12.01.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 19:30
Общество 12.01.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 18:10
Общество 12.01.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 17:30
Общество 12.01.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2025 16:56
Общество 12.01.2025 16:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
УФАС обязало «Газпром газораспределение Волгоград» умерить аппетитыСмотреть фотографии
14:09
Пенсионерка искромсала соседа ножом под Волгоградом, его тело нашли на дорогеСмотреть фотографии
13:34
В новых микрорайонах Волжского обнаружили снарядСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человекСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Один человек погиб в лобовом столкновении «Лады» и Nissan под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
«Доложено президенту»: УФСБ и прокуратура раскрыли аферу на 400 млн при строительстве очистных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Двоих волгоградцев осудили за кражу из банкомата 3,8 млн рублей под Новый годСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом засняли последствия лобового столкновения на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде пресекли наркобизнес несостоявшейся семейной парыСмотреть фотографии
11:19
Ростовчанина, осужденного в Волгограде за страшную смерть супругов, обязали содержать их детейСмотреть фотографии
10:30
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в автокатастрофе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:13
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
10:08
«Да вас переиграли!»: группа волгоградцев призвала поэтапно отменить пригородные маршруткиСмотреть фотографии
09:57
Чудом все выжили: в Волгограде «ВАЗ» на скорости влетел в гружённую фуруСмотреть фотографии
09:46
Озеленение сквера у Вечного огня в Волгограде началось с ёлокСмотреть фотографии
08:44
Примета на Васильев день предсказала волгоградцам рыбный годСмотреть фотографии
08:12
Самолет из заснеженного Пулково прилетит в Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
21:32
В Новоаннинске братья-рыбаки выловили гигантскую щукуСмотреть фотографии
21:09
Волгоградцам показали взятие Царицына Красной армиейСмотреть фотографии
20:20
В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Смотреть фотографии
19:30
Синоптики пообещали обильные осадки в начале новой неделиСмотреть фотографии
18:41
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 11-летнего школьникаСмотреть фотографии
18:10
«Ему везут вкусняшки и витамины»: в Волгограде спасают от одиночества потерявшего хозяина «Хатико»Смотреть фотографии
17:51
Под Волгоградом взяли под стражу проломившего череп подруге рецидивистаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград задержала снежная метельСмотреть фотографии
16:56
В ЦПКиО Волгограда появится цветущая оранжерея с попугаямиСмотреть фотографии
16:26
В Российской академии образования поддержали ввод интегральной оценки в школеСмотреть фотографии
15:48
В Волжском разыскивают пятые сутки пенсионерку с зелеными глазамиСмотреть фотографии
15:11
Работника «Водоканала» нашли мёртвым в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 