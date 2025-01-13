



В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности о столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». По информации медицинских служб, в ДТП пострадали сразу три человека, в том числе и ребёнок.







- Трое пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализируются в медучреждение Волгограда, информация о состоянии уточняется, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Подробности аварии рассказали и в правоохранительных органах. По информации полицейских, столкновение произошло на 595 км автодороги.

- 13 января 2025 года в 10:05 час. на 595 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Nissan Almera. В результате ДТП водитель «Лады» скончался до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля Nissan, его пассажирка и 2-летний ребенок доставлены в медучреждение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на месте аварии введён движение автомобилей затруднено. Проезд осуществляется по реверсивной схеме движения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области