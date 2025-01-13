Под Волгоградом засняли последствия лобового столкновения на саратовской трассе

13 января в Дубовском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в утренние часы на 595-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», неподалёку от остановки общественного транспорта «Поворот на Суводскую». Очевидцы засняли на видео последствия происшествия.





Судя по опубликованным кадрам, от сильнейшего удара машины отбросило на несколько десятков метров друг от друга. Один из автомобилей после улетел в кювет. Оба транспортных средства оказались раскурочены.

Отметим, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Редакция уточняет информацию о пострадавших и подробности ДТП в ГУ МВД России по Волгоградской области и региональном комитете здравоохранения.

Фото и видео: Волгоград / t.me