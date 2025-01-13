Волгоградец по решению суда отдаст государству свою иномарку

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил конфисковать у местного жителя автомобиль Daewoo Nexia, которым он управлял в пьяном виде. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, но снова сел за руль, перебрав с алкоголем. Его остановили сотрудники полиции 18 сентября 2024 года. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В суде водитель полностью признал вину.

Приговором суда ему назначено 180 часов обязательных работ. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU