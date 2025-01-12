Федеральные новости

В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»

Федеральные новости 12.01.2025 20:20
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12.01.2025 20:20


В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, который нацелен на уточнение определения понятия «отпуск» в Трудовом кодексе. Как сообщает V102.RU, такой документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента. 

Отмечается, что неоднозначное толкование статьи 107 Трудового кодекса, приравнивающий все виды отпусков к отдыху, приводит к правовым спорам. Объединение в одном списке ежегодных оплачиваемых отпусков с отпусками по уходу за ребенком, по беременности и родам, или учебными отпусками демонстрирует противоречия при определении непрерывного стажа работы, расчете компенсаций и применении целевых программ, требующих беспрерывного трудового периода.

 На практике у правоприменителей возникают трудности по определению правовой природы отпусков, перечисленных в главах 26 и 41 Трудового кодекса Российской Федерации, и часто такие отпуска отождествляются с понятием отпуска, заложенном в статье 107 Трудового кодекса Российской Федерации, — сказано в документе.

Депутаты считают, что не нужно создавать условия, при которых у работодателей могут возникнуть «дискриминационные мысли».

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