



Гидрометцентр обновил прогноз для Волгоградской области. По данным метеорологов, рабочая неделя закончится в регионе обильными осадками и туманами.

Погода начнёт портиться в полночь 9 апреля. В этот период на территории отдельных районов региона может ухудшится видимость. Туманы будут проявляться в ночные и утренние часы в плоть до 12:00 10 апреля. Кроме того, с 3:00 9 апреля на регион могут обрушиться сильные ливни. Опасность будет сохраняться в течение часа.

Отметим, ранее редакция сообщала о прохождении через территорию Волгоградской области фронтального раздела с осадками 9, 10, а также 11 апреля. Вместе с дождями обоснуется в регионе и прохладная погода.

