



В Волгоградской области за месяц до начала майских праздников места на турбазах разлетаются с поразительной скоростью. Между тем, назвать демократичными цены на отдых вдали от городской суеты не получится при всём желании. Сколько стоит отдохнуть в тени деревьев и отметить майские традиционным «шашлычнингом», узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

По условиям задачи семейный отдых пары с трехлетним ребенком планируется с 1 по 2 мая. Из обязательных условий - наличие спальных мест и приятная глазу территория для прогулок. Итак, приступим к поиску.

Парк-отель на берегу Волги предлагает горожанам встретить Первомай с лоском. Из-за того, что все одноэтажные срубы здесь уже заняты, нам советуют забронировать двухэтажный дом за 30 тысяч рублей/сутки. За эти деньги сотрудники парк-отеля предлагают деревянный сруб со всеми удобствами, зеленую территорию с детской площадкой, возможность спуска к воде, а также завтрак в формате «шведский стол».





Еще один парк-отель в поселке Вторая Пятилетка готов принять гостей на более приятных для семейного бюджета условиях. За день в трехместном домике – более простом по наполнению, но от этого приобретающем некоторый романтичный флер, со сбежавших из города волгоградцев попросят 7 тысяч рублей. Туристам, которые примут подобное предложение, посоветуют очистить голову от рабочей суеты прогулкой по дубраве и релаксом на берегу Волги.

В Калачевском районе за сутки отдыха на базе с рыбацким акцентом семья отдаст как минимум 6 с половиной тысяч рублей. За дополнительную плату волгоградцам рекомендуют сходить в баню или прокатиться на лодке.

В центре отдыха и спорта в Колхозной Ахтубе суточный отдых для трех человек будет стоить не меньше 9800 рублей – более дешевые варианты предусмотрительные горожане заняли задолго до традиционного предпраздничного ажиотажа. Выбравшимся на традиционную маёвку жителям предлагают искупаться в закрытом бассейне – за услугу придется доплатить еще 500 рублей.





В парк-клубе Среднеахтубинского района майский пикник в современных условиях обойдется в 10 тысяч рублей – ровно столько здесь просят за размещение в миниатюрном эко-хаусе. Питание в работающем рядом ресторане в эту стоимость уже не входит. В Камышине же за комфортный отдых с двухразовым питанием и посещением аквапарка придется выложить не меньше 14 тысяч рублей.

Из-за боевых действий в Иране многие волгоградские туристы решили повременить с заграничными турне. По словам тургагентов, из-за нестабильной и быстроменяющейся ситуации в мире жители региона все чаще отдают предпочтение поездкам по России – в том числе автопутешествиям.

– Раннее бронирование выгодно всегда, в том числе и перед майскими каникулами. Учитывая опыт прошлых лет, в том числе и пандемийных времен, я думаю, что туристы все-таки полетят отдыхать в Турцию, Египет или в Таиланд, но накануне праздников цены на туры будут уже чуть выше, – комментирует » сотрудник турфирмы «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. – Если говорить об общих тенденциях, то, несмотря на все обстоятельства, люди все-таки хотят сменить обстановку и отдохнуть от будничной рутины. Те, кто не решатся на поездку в другую страну, будут путешествовать по России – на майские праздники популярны и автопутешествия в соседние города, отдых в других регионах и речные круизы по Волге.