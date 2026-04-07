Главное

ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Федеральные новости
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Общество

До 30 тысяч за ночь: смотрим, сколько стоит майский отдых на волгоградских турбазах

Общество 07.04.2026 19:11
0
07.04.2026 19:11


В Волгоградской области за месяц до начала майских праздников места на турбазах разлетаются с поразительной скоростью. Между тем, назвать демократичными цены на отдых вдали от городской суеты не получится при всём желании. Сколько стоит отдохнуть в тени деревьев и отметить майские традиционным «шашлычнингом», узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

По условиям задачи семейный отдых пары с трехлетним ребенком планируется с 1 по 2 мая. Из обязательных условий - наличие спальных мест и приятная глазу территория для прогулок. Итак, приступим к поиску.

Парк-отель на берегу Волги предлагает горожанам встретить Первомай с лоском. Из-за того, что все одноэтажные срубы здесь уже заняты, нам советуют забронировать двухэтажный дом за 30 тысяч рублей/сутки. За эти деньги сотрудники парк-отеля предлагают деревянный сруб со всеми удобствами, зеленую территорию с детской площадкой, возможность спуска к воде, а также завтрак в формате «шведский стол».


Еще один парк-отель в поселке Вторая Пятилетка готов принять гостей на более приятных для семейного бюджета условиях. За день в трехместном домике – более простом по наполнению, но от этого приобретающем некоторый романтичный флер, со сбежавших из города волгоградцев попросят 7 тысяч рублей. Туристам, которые примут подобное предложение, посоветуют очистить голову от рабочей суеты прогулкой по дубраве и релаксом на берегу Волги.

В Калачевском районе за сутки отдыха на базе с рыбацким акцентом семья отдаст как минимум 6 с половиной тысяч рублей. За дополнительную плату волгоградцам рекомендуют сходить в баню или прокатиться на лодке.

В центре отдыха и спорта в Колхозной Ахтубе суточный отдых для трех человек будет стоить не меньше 9800 рублей – более дешевые варианты предусмотрительные горожане заняли задолго до традиционного предпраздничного ажиотажа. Выбравшимся на традиционную маёвку жителям предлагают искупаться в закрытом бассейне – за услугу придется доплатить еще 500 рублей.


В парк-клубе Среднеахтубинского района майский пикник в современных условиях обойдется в 10 тысяч рублей – ровно столько здесь просят за размещение в миниатюрном эко-хаусе. Питание в работающем рядом ресторане в эту стоимость уже не входит. В Камышине же за комфортный отдых с двухразовым питанием и посещением аквапарка придется выложить не меньше 14 тысяч рублей. 

Из-за боевых действий в Иране многие волгоградские туристы решили повременить с заграничными турне. По словам тургагентов, из-за нестабильной и быстроменяющейся ситуации в мире жители региона все чаще отдают предпочтение поездкам по России – в том числе автопутешествиям.

Раннее бронирование выгодно всегда, в том числе и перед майскими каникулами. Учитывая опыт прошлых лет, в том числе и пандемийных времен, я думаю, что туристы все-таки полетят отдыхать в Турцию, Египет или в Таиланд, но накануне праздников цены на туры будут уже чуть выше, – комментирует » сотрудник турфирмы «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. –  Если говорить об общих тенденциях, то, несмотря на все обстоятельства, люди все-таки хотят сменить обстановку и отдохнуть от будничной рутины. Те, кто не решатся на поездку в другую страну, будут путешествовать по России – на майские праздники популярны и автопутешествия в соседние города, отдых в других регионах и речные круизы по Волге.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.04.2026 20:38
Общество 07.04.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:45
Общество 07.04.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:11
Общество 07.04.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:10
Общество 07.04.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 18:05
Общество 07.04.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:49
Общество 07.04.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:34
Общество 07.04.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:21
Общество 07.04.2026 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:09
Общество 07.04.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 16:02
Общество 07.04.2026 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 15:02
Общество 07.04.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 14:11
Общество 07.04.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 13:54
Общество 07.04.2026 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 13:48
Общество 07.04.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 13:42
Общество 07.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:38
Волгоградские энергетики увеличили отгрузку товаров и услуг до 22,7 млрд рублейСмотреть фотографии
17:18
РИА Рейтинг: средняя зарплата в волгоградской глубинке выросла до 55 тысячСмотреть фотографии
16:45
Главред МТВ Николай Коробов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
До 30 тысяч за ночь: смотрим, сколько стоит майский отдых на волгоградских турбазахСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области проходит досрочный ЕГЭ по информатике и обществознаниюСмотреть фотографии
15:09
Волгоградские танцоры триумфально выступили на чемпионате ЕвропыСмотреть фотографии
15:05
Врачи спасли волгоградку с тяжелым сепсисомСмотреть фотографии
14:49
Волгоградцам сообщили о снижении цен на препарат для лечения ракаСмотреть фотографии
14:34
Волгоградка стала героиней реалити «Мама в 16»Смотреть фотографии
14:21
Стало известно расписание 12 дачных маршрутов ВолгоградаСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде засняли столб дыма над Волго-Ахтубинской поймойСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде лихач выплатит школьнице 150 тыс. рублей за наезд на самокатеСмотреть фотографии
13:00
Один погиб, второго ищут: тело рыбака нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Мог отрабатывать трюки: что известно о падении 12-летнего с крыши дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфеткиСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцам пригрозили штрафом за несдержавшееся в чужой машине животноеСмотреть фотографии
12:01
Под Волгоградом второй день ищут двух пропавших рыбаковСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде потратят 70 млн рублей на обустройство новых платных парковокСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом из-за опасной болезни сократят поголовье КРС и вскипятят молокоСмотреть фотографии
10:48
Тепла можно не ждать: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ПасхуСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцев в мае ждет 12 выходных днейСмотреть фотографии
09:51
От проблем с желудком до инфаркта: врач рассказала, как встретить Пасху и не попасть в больницуСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области банк попытался стребовать с матери погибшего участника СВО его долги по кредитамСмотреть фотографии
09:20
Конфискованные в Волгоградской области мотоциклы поехали на СВОСмотреть фотографии
09:10
ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизниСмотреть фотографии
09:01
Старт народной программы «Единой России» дал губернатор БочаровСмотреть фотографии
08:23
Разберутся присяжные: в Котово начался процесс над санитаром ПНИ, забившим до смерти пациентаСмотреть фотографии
08:15
Новая спортивная площадка появится на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде 12-летний школьник упал с крыши девятиэтажкиСмотреть фотографии
07:59
Рекордные 3000 кв.м. асфальта восстановили за месяц волгоградские коммунальщикиСмотреть фотографии
 