



В Волгоградской области Росстат подвёл итоги работы предприятий энергетического сектора за первые два месяца 2026 года. По данным экспертов, суммарная стоимость отгруженных товаров и услуг перевалила за 22,7 млрд рублей, что на 2,8% выше уровня 2025 года.

Традиционно львиная доля производства приходится на электрогенерацию. Волгоградские сетевики отгрузили её, а также оказали услуг по передаче на 11,7 млрд рублей.

Ещё порядка 39,4% или 8,9 млрд рублей в денежном эквиваленте приходится на производство, передачу и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. На производство и распространение газового топлива приходится 8,9% или 2,0 млрд рублей.

