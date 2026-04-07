



На площадке Волжского политехнического техникума прошёл досрочный ЕГЭ по двум предметам. По данным комитета образования Волгоградской области, экзаменационные работы по информатике и обществознанию написали 129 учеников.

- Время, выделенное на выполнение заданий по информатике, – 3 часа 55 минут. На ЕГЭ по обществознанию – 3 часа 30 минут. Досрочный период ЕГЭ проводится с 20 марта по 20 апреля, - сообщили в пресс-службе облкомобразования.

Отметим, в 2026 году основной период сдачи ЕГЭ в Волгоградской области придётся на период с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября. Для учеников и родителей в регионе действует горячая линия, на которой специалисты готовы проконсультировать по всем организационным вопросам: 8 (8442) 606-607.

