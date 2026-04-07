Стало известно расписание 12 дачных маршрутов Волгограда

В Волгограде с пятницы, 10 апреля, начнут курсировать дачные автобусы «Метроэлектротранса». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на 12 направлениях будет задействовано около двух десятков подвижного состава.
Четыре дня в неделю – по средам, пятницам и выходным дням – будут курсировать следующие маршруты:
- № 7 «Царицынская опера - «Дачи «Металлург»,
- № 32 «Судоверфь – СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка»,
- № 45 «Руднева – Дачи «Кировец»,
- № 48 «ВГТЗ - Дачи»,
- № 50 «Обувная фабрика» - С.О. «Автотранспортник»,
- № 56 «Завод «Ермана» - С.О. «Лесник»,
- № 58 «Завод «Петрова» - С.О. «Здоровье»,
- № 60 «Тулака – С.О. «Спутник», 99 «ВГТЗ - «Дамба».
- № 53 «Ж/д вокзал – С.О. «Орошенец»,
- № 57 «Школа №33» – С.О. «Шельф».
В мэрии напомнили, что в транспорте действуют льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами.
