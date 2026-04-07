ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
В Волгограде потратят 70 млн рублей на обустройство новых платных парковок

В Центральном районе Волгограда началась подготовка к внедрению нового платного парковочного пространства. 7 апреля власти объявили о поиске подрядчиков, готовых в общей сложности адаптировать 36 участков муниципальной дорожно-транспортной сети под коммерческий формат работы.

Порядка 35 млн рублей из муниципальной казны выделены на обустройство платных парковок на ул. им. генерал-лейтенанта Воронина и ул. им. Володарского. Здесь планируется ликвидация одного из немногих «островков», где жители и гости города пока могли оставлять свои автомобили на безвозмездной основе. Власти хотят создать на пустыре между ул. им. генерала Воронина и ж/д путями цивилизованную мега-парковку на 204 машино-мест.

Также коммерциализируют и парковку у ночного клуба по ул. Глубокоовражная, д.6 и участок ул. им. Володарского от пересечения с ул. им. генерал-лейтенанта Воронина до пересечения с ул. им. Михаила Балонина.

В рамках ещё одного контракта мэрия готова потратить до 34,4 млн рублей на создание ещё 33 новых платных парковок. На участке ул. Советской в границах ул. Комсомольской и Наумова будут обустроены 211 коммерческих мест, на ул. им. Маршала Чуйкова в границах ул. Комсомольской и ул. 13-й Гвардейской (только нечётная сторона) ещё 129, на ул. им. Соколова – 17, на ул. Порт-Саида – 38, на ул. им. Гагарина – 48, на ул. 13-й Гвардейской – 55, на ул. им. Наумова в границах пр. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Чуйкова – 101.

Напомним, полный список улиц, а также подробный перечень конкретных участков, которые волгоградские чиновники хотят сделать платными уже к июлю 2026 года, редакция ранее публиковала в отдельном материале. В общей сложности в планы властей вошли 150 участков муниципальной дорожно-транспортной сети на 13 улицах. Помимо Центрального района в мэрии решили также ввести коммерческий режим для автомобилей, оставленных в Дзержинском районе. В частности, платить придётся волгоградцам, припарковавшим автомобиль у Димитровского кладбища.

По оценкам властей, в общей сложности на эти цели предстоит изыскать в бюджете 271,9 млн рублей. При этом доходы городской казны от платных стоянок должны, по планам чиновников, составить около 542,3 млн рублей. Львиная доля, порядка 402 млн рублей, должна прийтись на штрафы за оставление автомобиля без оплаты парковочного места.

Отметим, оба новых контракта на обустройство 37 платных парковок должны быть выполнены до 20 мая. Подрядчика определят по итогу открытого конкурса уже на следующей неделе.

