



Праздничные столы, которые в день Великой Пасхи буквально ломятся от закусок, мясного ассорти и щедро приправленных майонезом салатов, становятся настоящим испытанием даже для тех, кто не соблюдал Великий Пост. Для горожан, которые принимали ограничения, такое количество разносолов и вовсе может привести к самым неприятным последствиям. Правда ли, что после застолья волгоградцы рискуют ощутить не только боли в желудке, но и попасть в больницу с инфарктом, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у врача Ирины Тыщенко.

Как и священники, волгоградские медики призывают волгоградцев соблюдать Пост не только формально – отказываясь от мяса и задвигая в дальний угол холодильника молоко и сметану.

- Страстная неделя накануне Пасхи действительно предполагает более строгие ограничения. Однако соблюдение Поста не ограничивается одним лишь воздержанием от мясных блюд. Это время дается нам для очищения собственных мыслей и душевных порывов, - рассуждает доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Ирины Тыщенко. – Никого не обидеть, не оскорбить своими словами и подойти к Пасхе с чистой душой, на мой взгляд, в разы важнее, чем очистить организм и сбросить несколько килограммов.





Всем, кто пережил больше 40 дней ограничений, советуют встречать Пасху весьма аскетичным завтраком. Из всего многообразия праздничных блюд Ирины Тыщенко рекомендует волгоградцам выбрать лишь половинку или даже четвертинку кулича и одно яйцо.

- Набрасываться на богато накрытый стол с мясными продуктами и майонезными салатами нельзя ни в коем случае. Причем, я говорю не только про людей, которые соблюдали Пост, - предупреждает специалист. – Переедание мяса вкупе с закусками и, не дай бог, алкоголем способно привести к развитию острого панкреатита и даже к нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. В процессе активного пищеварения усиливается кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта, что может спровоцировать ишемию других внутренних органов, в том числе миокарда.

Плавное возвращение к привычному рациону важно и потому, что за время ограничений организм человека сокращает количество необходимых для пищеварения ферментов.

- Работа наших пищеварительных органов действительно связана не только с объемом пищи, но и с самой пищей, - подтверждает врач. – Если человек долго находится на диете, то у него уменьшается выработка ферментов. А после того, как он резко набрасывается на еду, поджелудочная железа пребывает в состоянии стресса, потому что попросту не может выработать нужного количества ферментов. Повторю. Чтобы праздник прошел исключительно на позитивной ноте, волгоградцам нужно знать чувство меры.

