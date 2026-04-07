



Поездка в чужом автомобиле с собакой может вылететь волгоградцам в копеечку. Если животное испачкает салон машины или справит там свою нужду, с его владельца попросят штраф до трех тысяч рублей.

Для того, чтобы химчистку салона оплатил хозяин «проштрафившегося» пса или любого другого питомца, водителю такси придется обратиться в суд.

- Подобное нарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. Если они отсутствуют на региональном уровне, ответственность наступает по федеральному КоАП, которым предусмотрено предупреждение или штраф от 1,5 до трех тысяч рублей, - цитирует ТАСС доцента кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Университета имени О.Е. Кутафина Элина Андрюхина. – После того, как владельца животного привлекут к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась.

К слову, от 1,5 до 3 тысяч рублей горожане могут заплатить и за собственное нежелание убираться за питомцем, оставляющим после себя свежие «мины» .

- С 11 декабря 2024-го в России установлена ответственность за нарушение правил выгула и других требований к содержанию домашних животных, - комментирует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – При этом в статье 13 ( пункт второй, часть пятая) федерального закона «Об ответственном обращении с животными» сказано, что при выгуле хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца. Тем же, кто игнорирует эти правила, грозит штраф от 1500 до 3 тысяч рублей.

А вот за кормление бездомных животных никакой ответственности для сердобольных жителей пока не предусмотрено.

