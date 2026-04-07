Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Мог отрабатывать трюки: что известно о падении 12-летнего с крыши дома в Волгограде

В Волгограде врачи продолжают бороться за жизнь 12-летнего школьника, который получил тяжелые травмы в результате падения с крыши дома на улице Ангарской в Дзержинском районе. По информации экстренных служб, прогнозы медиков очень осторожные – состояние мальчика оценивалось на момент госпитализации как крайне тяжелое. 

Между тем, ИА «Высота 102» стали известны некоторые подробности происшествия. Так, по данным информагентства, ребенок не проживал в девятиэтажке, с крыши которой он упал накануне. 


– Все произошло по адресу ул. Ангарская, 116. Обычная жилая девятиэтажка в нескольких сотнях метров от основной дороги. В этом доме мальчик не жил, но каким-то образом смог пройти в подъезд и беспрепятственно вылез на крышу. Это, кстати, хороший вопрос к управляющей компании – как так получается, что любой ребенок может запросто влезть на крышу многоквартирного дома? А если бы это был не ребенок, а какой-нибудь диверсант?  – рассуждают жители Ангарского. – На место, где его нашли после падения люди, выезжали следователи, осматривали здесь всё, опрашивали свидетелей. 

Привести мальчика на крышу могло, со слов волгоградцев, его пристрастие к руфингу. Приверженцы данной субкультуры, в основном молодежь, увлекаются как раз посещением крыш и других высотных объектов. 

– Как давно мальчишка этим увлекся, точно неизвестно. Но говорят, что любил не только лазить на крыши, но и трюкачить там. Может быть, к падению привела его детская неосмотрительность или случайность. Совсем еще ведь маленький он – всего-навсего пятый класс, – продолжают горожане. 


В результате несчастного случая, по данным экстренных служб, мальчик получил переломы и ушибы внутренних органов – характерные для падения с высоты травмы.  

– Это еще большое счастье, что, упав с такой высоты, ребенок выжил. Он, когда падал, как говорят, зацепился за ветки – это смягчило отчасти его приземление. Будем надеяться, что поправится и больше, конечно, уже никогда не будет рисковать жизнью, – заключают жители Ангарского. 

Ранее «Высота 102» сообщала о том, с места происшествия школьник был доставлен в больницу №7 Волгограда, где ведущие специалисты делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. В следственным отделом СУ СКР по факту происшествия организована проверка. 


Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

16:02
В Волгограде лихач выплатит школьнице 150 тыс. рублей за наезд на самокатеСмотреть фотографии
16:00
Один погиб, второго ищут: тело рыбака нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
Мог отрабатывать трюки: что известно о падении 12-летнего с крыши дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:36
В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфеткиСмотреть фотографии
15:02
Волгоградцам пригрозили штрафом за несдержавшееся в чужой машине животноеСмотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом второй день ищут двух пропавших рыбаковСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде потратят 70 млн рублей на обустройство новых платных парковокСмотреть фотографии
13:54
Под Волгоградом из-за опасной болезни сократят поголовье КРС и вскипятят молокоСмотреть фотографии
13:48
Тепла можно не ждать: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ПасхуСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцев в мае ждет 12 выходных днейСмотреть фотографии
12:51
От проблем с желудком до инфаркта: врач рассказала, как встретить Пасху и не попасть в больницуСмотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области банк попытался стребовать с матери погибшего участника СВО его долги по кредитамСмотреть фотографии
12:20
Конфискованные в Волгоградской области мотоциклы поехали на СВОСмотреть фотографии
12:10
ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизниСмотреть фотографии
12:01
Старт народной программы «Единой России» дал губернатор БочаровСмотреть фотографии
11:23
Разберутся присяжные: в Котово начался процесс над санитаром ПНИ, забившим до смерти пациентаСмотреть фотографии
11:15
Новая спортивная площадка появится на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде 12-летний школьник упал с крыши девятиэтажкиСмотреть фотографии
10:59
Рекордные 3000 кв.м. асфальта восстановили за месяц волгоградские коммунальщикиСмотреть фотографии
10:50
В МВД предупредили волгоградцев о вредоносном ПО в ссылкахСмотреть фотографии
10:13
«Здоровье – главная ценность»: Клиника Семейного Здоровья 5 лет заботится о волгоградцахСмотреть фотографии
10:02
Пожар в частном секторе оставил семью волгоградцев без недвижимостиСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде задерживаются два московских рейсаСмотреть фотографии
09:51
В Ростовской области массово уничтожат скот из-за угрозы ящураСмотреть фотографии
09:27
Новая высота под землёй: на ЕвроХим-ВолгаКалии запустили первый подвесной конвейерСмотреть фотографии
09:26
Курильщик сгорел в своем доме в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Нежные, как сама весна: волгоградцы заметили в лесу редчайший вид тюльпановСмотреть фотографии
09:19
ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом с поличным поймали орудовавших на Дону браконьеровСмотреть фотографии
09:01
На Волгоград обрушилась апрельская прохлада и мощный ветерСмотреть фотографии
 