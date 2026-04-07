



В Волгограде врачи продолжают бороться за жизнь 12-летнего школьника, который получил тяжелые травмы в результате падения с крыши дома на улице Ангарской в Дзержинском районе. По информации экстренных служб, прогнозы медиков очень осторожные – состояние мальчика оценивалось на момент госпитализации как крайне тяжелое.

Между тем, ИА «Высота 102» стали известны некоторые подробности происшествия. Так, по данным информагентства, ребенок не проживал в девятиэтажке, с крыши которой он упал накануне.





– Все произошло по адресу ул. Ангарская, 116. Обычная жилая девятиэтажка в нескольких сотнях метров от основной дороги. В этом доме мальчик не жил, но каким-то образом смог пройти в подъезд и беспрепятственно вылез на крышу. Это, кстати, хороший вопрос к управляющей компании – как так получается, что любой ребенок может запросто влезть на крышу многоквартирного дома? А если бы это был не ребенок, а какой-нибудь диверсант? – рассуждают жители Ангарского. – На место, где его нашли после падения люди, выезжали следователи, осматривали здесь всё, опрашивали свидетелей.

Привести мальчика на крышу могло, со слов волгоградцев, его пристрастие к руфингу. Приверженцы данной субкультуры, в основном молодежь, увлекаются как раз посещением крыш и других высотных объектов.

– Как давно мальчишка этим увлекся, точно неизвестно. Но говорят, что любил не только лазить на крыши, но и трюкачить там. Может быть, к падению привела его детская неосмотрительность или случайность. Совсем еще ведь маленький он – всего-навсего пятый класс, – продолжают горожане.





В результате несчастного случая, по данным экстренных служб, мальчик получил переломы и ушибы внутренних органов – характерные для падения с высоты травмы.

– Это еще большое счастье, что, упав с такой высоты, ребенок выжил. Он, когда падал, как говорят, зацепился за ветки – это смягчило отчасти его приземление. Будем надеяться, что поправится и больше, конечно, уже никогда не будет рисковать жизнью, – заключают жители Ангарского.

Ранее «Высота 102» сообщала о том, с места происшествия школьник был доставлен в больницу №7 Волгограда, где ведущие специалисты делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. В следственным отделом СУ СКР по факту происшествия организована проверка.





