Под Волгоградом второй день ищут двух пропавших рыбаков

Поиски двух рыбаков, которые накануне уехали за уловом на Волгоградское водохранилище, развернуты в Дубовском районе.

Об их пропаже в полицию вечером 6 апреля сообщила супруга одного из мужчин. Женщина рассказала, что ее муж с другом уехали на рыбалку и перестали выходить на связь. Домой в Дубовку они не вернулись.





Поисковые мероприятия были развернуты в районе села Оленье, где на берегу залива Волги удалось найти автомобиль и лодочный прицеп рыбаков. Принято решение привлечь для поиска мужчин в Оленьевском заливе специалистов ГКУ Служба спасения.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!