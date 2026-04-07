



В Волгоградской области сотрудники банка попытались списать деньги в счет погашения долгов по кредитам с матери погибшего участника СВО. Однако в суде женщину официально освободили от платежей.

- Кредитная организация обратилась в суд с требованием взыскать с наследников погибшего на СВО мужчины долг в размере 106 582 рубля, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Так как в права наследования вступила мама бойца, в качестве ответчика привлекли именно ее.

Во время рассмотрения дела стало известно, что в зону боевых действий житель Котовского района отправился в декабря 2024-го. Шесть месяцев он оставался на переднем крае, приняв свой последний бой 2 июня 2025 года.

- Гибель мужчины наступила при прохождении им военной службы, а, значит, по Федеральному закону от 7 октября 2022 года все обязательства по кредитным договорам должны быть прекращены в отношении погибшего и всех членов его семьи, - объясняют в пресс-службе судов. – В связи с этим в иске о взыскании долга с матери погибшего участника СВО было отказано.

