



Прохладная погода с дождями сохранится в Волгоградской области до конца недели. Небольшое исключение природа сделает лишь в воскресенье, 12 апреля - в день Великой Пасхи.

После резкого потепления, когда многие волгоградцы не просто сменили гардероб, но даже отказались от весенних курток, апрель вновь продемонстрировал собственное непостоянство. По словам синоптиков, причиной ворвавшегося в будни города похолодания стал обширный циклон, расположенный на больше части европейской территории России.

- Уже сегодня волгоградцы смогут заметить, как в течение дня становится ощутимо прохладнее, - отмечает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Завтра на фоне снижения температуры до 9-11 градусов ожидаются дожди. В области пройдут сильные осадки, в городе дожди будут разной интенсивности. Ночью же по северным и северо-западным районам не исключены заморозки. Температура воздуха опустится до 1-3 градусов мороза.

Яркое весеннее солнце не улыбнется волгоградцам и к концу недели. Хотя надежда на некоторые послабления все же существует. Метеорологи отмечают, что в последние рабочие дни в городе и области потеплеет максимум до 15 градусов.

- Из-за прохождения фронтального раздела с осадками 9, 10, а также 11 апреля жителей Волгоградской области вновь ожидают дожди, - комментирует Наталья Алатырцева. – В воскресенье, 12 апреля, в городе будет сухо. Однако рассчитывать на теплую погоду нам пока все же не приходится. Подобная смена погоды вполне естественна для апреля, и никакой аномалией не является. Нам не просто знакомы, но уже и привычны ситуации, когда после резкого потепления в регион «затекает» холод и возвращаются заморозки.

Рассчитывать на долгожданную «оттепель» волгоградцы могут только в начале следующей недели. Однако какие сюрпризы погода подготовит для нас через несколько дней, волгоградские синоптики пока не загадывают – по их словам, максимально точный прогноз живет не более 3-5 дней.

Напомним, что дождь, обрушившийся на Волгоградскую область на прошлой неделе, стал причиной настоящего коллапса. Метеорологи заявили, что всего за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, что и привело к массовому затоплению дорог и тротуаров.

