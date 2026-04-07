В Волгограде засняли столб дыма над Волго-Ахтубинской поймой





7 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области очевидцы засняли крупное возгорание на заповедной территории. Огромный столб дыма наблюдается в глубине поймы с направления посёлка Рыбачий.

- Что-то очень сильно горит. Дым чёрный идёт широким фронтом. Пугает, что ветер довольно сильный. Судя по направлению, гонит пламя в сторону Волги, - рассказал журналистам рассказал журналистам один из очевидцев.

Столб дыма настолько внушительных размеров, что виден за многие километры даже из Волгограда. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным специалистов, волгоградцы встревожились напрасно. Районные власти проводят контролируемый отжиг сухой растительности как раз для профилактики возможных ландшафтных пожаров.

Отметим, информация об отжиге ранее местной администрацией не публиковалась, однако утром 7 апреля глава района Николай Патрин сообщил о том, что у посёлка Колхозная Ахтуба сегодня высадился десант из добровольцев и депутатов областной думы, которые ударно боролись с сухостоем, валежником и бытовым мусором.

Фото: очевидцы