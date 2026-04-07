Главред МТВ Николай Коробов отмечает юбилей в Волгограде

Сегодня, 7 апреля, 60-летие отмечает главный редактор Муниципального телевидения Волгограда (МТВ) Николай Коробов. Как сообщает ИА «Высота 102», в адрес юбиляра с самого раннего утра поступают многочисленные поздравления – от коллег, партнеров, представителей органов власти.

В профессии Николай Николаевич Коробов уже более 40 лет. Впервые пробовал себя в журналистике еще в девятом классе, сотрудничая с газетой «Волжская Правда», а после службы в армии и по окончании университета пришел на ТВ. В разные годы работал в печатных СМИ, руководил информационно-аналитическим отделом администрации Волгоградской области, был пресс-секретарем губернатора.

Муниципальное телевидение Волгограда Николай Николаевич возглавляет без малого десять лет, удерживая за ним статус одного из самых популярных в России региональных ТВ.





Как руководителя Коробова всегда отличали неиссякаемые чувство юмора и работоспособность. На вопрос, откуда черпает силы, он отвечает просто: «У меня есть любимая семья и любимая работа. На том и стою».

Напомним, что в 2025 году президент России Владимир Путин присвоил за многолетний добросовестный труд Николаю Коробову звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Фото: из личного архива Николая Коробова