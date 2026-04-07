



В Волгограде Дзержинский районный суд поставил точку в деле о наезде пьяного электросамокатчика Алексея Б. на 6-летнюю девочку. Лихач нанёс несовершеннолетней повреждения вечером 29 июня 2025 года на нижней террасе Центральной набережной у павильона «Бронекатер БК-31».

- Пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз «рвано-ушибленная рана надбровной области слева, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме того, судом установлено, что ребёнку была нанесена тяжелая психологическая травма. При этом виновник аварии отделался штрафом в 1,5 тыс. рублей. Родители обратились в суд с иском о выплате компенсации морального ущерба.

Отметим, решением суда требования были удовлетворены. Алексею Б. предстоит выплатить несовершеннолетней 150 тыс. рублей. Решение суда может быть обжаловано.