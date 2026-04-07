Волгоградка стала героиней реалити «Мама в 16»





Юная жительница Волгограда стала героиней одного из выпусков нового сезона популярного телевизионного шоу «Мама в 16».

Девушка из многодетной семьи учится на технолога, мечтает стать дизайнером интерьера и рисует картины. Свою любовь волгоградка встретила в приложении для знакомств. Молодые люди в скором времени приняли решение жить вместе.





Однако после одной из ссор родители девушки запретили ей общаться с ухажером. После студентка вернулась в родительский дом, где и узнала о своей беременности.

Дальнейшее развитие истории станет известно после выхода серии в эфир на федеральном канале.

Скриншот: «Ю»