Новая спортивная площадка появится на севере Волгограда

07.04.2026 11:15
На севере Волгограда в рамках проекта «Спорт на песке», ставшего победителем конкурса «Устойчивые города РУСАЛа», появится новая спортплощадка. Как сообщает ИА «Высота 102», она создается на базе спортивной школы олимпийского резерва в Тракторозаводском районе.
Главная идея проекта, напомним, – создание в Волгограде современных пространств для пляжного футбола и волейбола. На площадке в Тракторозаводском районе смогут тренироваться дети и взрослые, здесь же планируется проводить турниры, фестивали и мастер-классы. Параллельно благоустраивается прилегающая территория - она станет удобным и комфортным местом для отдыха.
– Работы идут по плану. Уже сформирована площадка, засыпан песок, сейчас устанавливаются световые мачты. Затем у нас запланирована установка ограждения и защитных сеток, чтобы площадкой можно было пользоваться безопасно и в вечернее время. Скоро здесь появятся ворота, скамейки для игроков, освещение и вся необходимая инфраструктура. После этого площадка будет полностью готова к проведению мероприятий, – отметил руководитель проекта, директор МБУ ДО СШОР-11 «Зенит-Волгоград» Александр Неретин.
Проект рассчитан на широкую аудиторию – от воспитанников спортивной школы до юных волгоградцев из детских садов и учеников школ. Планируются семейные турниры, фестивали и соревнования, где смогут участвовать и дети, и их родители.
– Игры на песке – это и спорт, и удовольствие. Они развивают выносливость, координацию и дают яркие эмоции, – добавил Александр Неретин.
Поддержка спорта, активного образа жизни и создание комфортной городской среды – часть системной работы РУСАЛа, инициатором которой более 20 лет назад стал основатель компании Олег Дерипаска.
Новая спортивная площадка появится на севере Волгограда07.04.2026 11:15
