Вспышку бруцеллеза ликвидируют в хуторе Шохинский Иловлинского района Волгоградской области. Карантин установлен в этом населенном пункте после того, как опасное заболевание было обнаружено у коров в животноводческом хозяйстве. Территорию в радиусе 5 км признали неблагополучной.

Как сообщили в комитете ветеринарии, в эпизоотическом очаге проведут комплекс мероприятий по предотвращению и ликвидации этого опасного заболевания, которое поражает лимфоузлы, опорно-двигательный аппарат, нервную систему и внутренние органы животных. Возбудителем инфекции являются бактерии, которые передаются человеку от животных.

В населенном пункте введены ограничительные мероприятия. Временно запрещен оборот сельскохозяйственных животных и кормов, ярмарки, а также совместный выпас животных из разных хозяйств.

Больные коровы будут направлены на убой, а их молоко будет утилизировано. Молоко от здоровых животных подлежит обязательной термической обработке. Также запланированы и другие мероприятия.

